‘Yeni dünya’nın getirdikleri: Facebook kullananlar mutsuz oluyor, kıskançlar ise keyifsiz

Danimarka’da yapılan bir araştırma, Facebook kullananların mutsuz olduğunu, kıskanç kişiliğe sahip olanlarınsa bilhassa daha kötü hissettiğini ortaya koydu.

Independent’ta yer alan habere göre Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan ve bin 95 kişinin katıldığı araştırmada kullanıcıların Facebook alışkanlıkları ele alındı.

Buna göre sosyal medyadan bir haftalığına uzak duran kullanıcılar yaşamdan daha çok keyif alıyor. Ancak arkadaşlarının Facebook’taki faaliyetini kıskananlarda ise bunun tam tersi bir etki oluşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Morten Tromholt, “Facebook’un hakim kullanımı, yani iletişim kurmak ve başkaları hakkında bilgi edinme amaçlı kullanımı, iyi ruh halini farklı açılardan etkiliyor” diye konuştu.

Facebook kullananlar yaşamdan aldıkları keyif için 10 üzerinden 7.74 puan verirken, bir hafta boyunca kullanmayanların verdiği puan 8.11 oldu.

Araştırma Facebook’ta vakit harcayan 19-32 yaş aralığındaki kullanıcıların daha keyifsiz hissettiklerini belirtti.