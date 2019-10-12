Yeni dünya maraton rekoru: 1 saat 59 dakika 40 saniye

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, Viyana Maratonu’nda, 41.16 kilometreyi 1 saat 59 dakika 40 saniyede koşarak, yeni dünya rekoru kırdı. Kipchoge, bu dereceyle aynı zamanda kendi rekorunu da kırmış oldu.

Fotoğraf: Reuters

2018’deki Berlin Maratonu’nda 2 saat 1 dakika 39 saniye ile rekor kırmış olan 34 yaşındaki Eliud Kipchoge, ilk kez 2 saatin altına düşen atlet oldu.

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Kipchoge, şimdiye kadar sekiz büyük dünya maratonunu kazandı, biri 2016 Rio de Janiero Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalya olmak üzere üç olimpiyat madalyası sahibi.