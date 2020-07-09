İYİ Partili Kavuncu: İlk kadın cumhurbaşkanını Ankara’ya göndereceğiz

26 Temmuz’da düzenlenecek İYİ Parti İstanbul İl Kongresi’nde yeniden aday olan mevcut başkan Buğra Kavuncu, yeni dönemdeki hedeflerini açıklarken, partisinin genel başkanı Meral Akşener’i kastederek, “Genel seçimlerde de Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanını İstanbul’dan Ankara’ya göndereceğiz” dedi.

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Kavuncu, Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuştu.

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Yeni dönemde önümüzdeki genel ve yerel seçimler için çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Kavuncu, şöyle konuştu: “Önemsediğimiz üç hedefimiz var. İl ve ilçelerimizde politika üretecek komisyonlar kuracağız. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Genel seçimlerde de Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanını İstanbul’dan Ankara’ya göndereceğiz.”

Kavuncu, ‘millet ittifakı’nın parçası olarak CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecinde etkin rol oynamış, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına giden yolda İmamoğlu’na destek vermişti.

‘Millet ittifakı’nın ana aktörlerinden biri olarak büyük değişime yol açtıklarını ifade eden Kavuncu, “Sandık güvenliğinden tutun da sahadaki çabamıza kadar. Görev sürecimizde sadece bunu ele alsanız bile gurur verici bir durum” dedi.

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Seçim ve parti içi kongre süreçlerinin planladıkları birçok faaliyetin ertelenmesine neden olduğunu dile getiren Kavuncu, “Ekonomi ve istihdam sorununun yanı sıra Z kuşağı için özel çalışmalar ve araştırmalar yapacağız” diye konuştu.

Erken seçim tartışmaları odağında, genel seçimlerin 2023’e kalmadan yapılacağını düşündüğünü ifade eden Kavuncu, üye kampanyalarının hızla devam edeceğinin altını çizdi.