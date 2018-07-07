Yeni dönem, yeni ‘ritüel’: Kabine göreve başlarken cuma namazı kılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kuracağı yeni hükümetin göreve başlama sürecine ilişkin bilgi verirken kabine olarak ilk toplantılarından önce Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kılacaklarını açıkladı.

Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ile oluşan AKP Meclis grubundaki ilk konuşmasında göreve başlamasıyla birlikte başlayacak yeni süreçte ilk günlerin programını anlattı.

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22 cumhurbaşkanı geliyor

‘Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak’ pazartesi yapılacak yemin töreni ile Türkiye’nin yeni bir döneme adım atacağını vurgulayan Erdoğan şu bilgileri verdi: “Beştepe’de muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Törene 22 cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak pazartesi akşam 21.00’de yeni kabineyi açıklayacağız. Pazartesi günü ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesini de yayınlayacağız. Cuma günü ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram’a cuma namazına gideceğiz, daha sonra ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Salı günü ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC’ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel’e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. İki günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Anıtkabir geleneği de farklı şekilde sürecek

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Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneklerine göre kabine güvenoyu almasından sonra ilk iş olarak Anıtkabir’i ziyaret ediyordu. Erdoğan son konuşmasında değinmemekle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın pazartesi yeminini etmesinden sonra Erdoğan’ın Anıtkabir’e gideceğini daha önce açıklanmıştı.

‘Meclis’ten isimler neden olmasın’

Konuşma sonrası gazetecilerin yeni kabineye ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan “Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın” dedi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda yeni sistemde kabineyi daha çok Meclis dışı isimlerden oluşturacağını ifade eden Erdoğan son olarak dün “Partili olmayan bakanlarla kabine kuruyoruz, başında AKP genel başkanı var” demişti.