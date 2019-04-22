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Yaramazlara biraz batar!

Yeni dönem ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde başladı ve Periscope uygulaması üzerinden CHP’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayınlanıyor.

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Polis mahpus ailelerini yine darp etti

Cezaevlerinde açlık grevi yapan yakınlarına destek vermek için 9 Nisan’dan beri Gebze Cezaevi’nin önünde nöbet tutmak isteyen ailelere, polis yine şiddet uygulayarak müdahale etti.

CHP’den Güneş gazetesine tepki: Terörden beslenmek tam da budur

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakkari’de dört askerin yaşamını yitirmesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile servis ederek dün (21 Nisan) “Mutlu Musun Ekrem” manşetiyle çıkan Güneş gazetesine “Terörden beslenmek tam da budur” diyerek tepki gösterdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...