Yeni dönem ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde başladı ve Periscope uygulaması üzerinden CHP’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayınlanıyor.
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Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 290’a yükseldi, bir bomba daha bulundu
Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrinde bu sabah yapılan bir dizi terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 185’e yükseldi, 500’den fazla kişi yaralandı.
Polis mahpus ailelerini yine darp etti
Cezaevlerinde açlık grevi yapan yakınlarına destek vermek için 9 Nisan’dan beri Gebze Cezaevi’nin önünde nöbet tutmak isteyen ailelere, polis yine şiddet uygulayarak müdahale etti.
CHP’den Güneş gazetesine tepki: Terörden beslenmek tam da budur
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakkari’de dört askerin yaşamını yitirmesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile servis ederek dün (21 Nisan) “Mutlu Musun Ekrem” manşetiyle çıkan Güneş gazetesine “Terörden beslenmek tam da budur” diyerek tepki gösterdi.
Gül: Umarım siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi fark edilir
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da yapılan saldırıyı kınarken, siyaset dili üzerine uyarıda bulundu.
Erdoğan kulisi: İmamoğlu su fiyatında nasıl indirim yapacakmış görelim!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li İstanbul belediye Meclis üyelerine komisyonların kendi ellerinde olduğunu hatırlatarak “Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediği öne sürüldü.