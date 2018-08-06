Yeni dönem 2019’da başlıyor: Davalarda tahmini karar süresi belirlenecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün verdiği bilgiye göre, davalarda tahmini karar süresi uygulaması 1 Ocak 2019’dan itibaren başlıyor.

İbn Haldun Üniversitesi’nin Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’nde konuşan Gül, yargı alanındaki değişikliklerin yaklaşık altı-yedi aydır sürdüğünü dile getirdi.

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Gül, yeni uygulamayı şu sözlerle anlattı: “Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar; adli yıl başladığında 3 Eylül’de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki tazminat davası… Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk, ortalama süreleri belirledik. Türkiye’de süre kaç gün? 200 gün. Olması gereken kaç gün? 200 gün. Biz bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız… Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak.”

Adalet bakanı, 1 Ocak 2019’dan itibaren dava açıldığında vatandaşlara bir belge verileceğini belirterek “Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede; 1 Ocak’ta açtıysa, ’30 Haziran’da tamamlanacak’ gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız” dedi.