Yeni doğmuş bir bebek, site bahçesinde ölü bulundu

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, yeni doğmuş bir bebek ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Saat 11:00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi’ndeki sitenin sakinleri pencereden bakarken yerdeki bebeği fark etti. Giriş katında oturan Şenay Altuntaş evden çıkıp yanına gitti. İlk önce oyuncak olduğunu düşünen Altuntaş kısa bir süre sonra gerçeği anladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inceleme yaptı ve site sakinlerinin ifadelerini aldı. Bebeğin cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altuntaş şunları söyledi: “Böyle bir zamanda, bu kadar mübarek günlerde böylesine acı verici bir şey ile karşılaştığım için çok üzgünüm. Soğukkanlı olmaya çalıştım. Bütün site sakinleri tedirgin, üzgün. Önce komşum görmüş o seslendi bana ben çıktım oyuncak bebek zannettim. Öyle temenni ettik aslında. Cenin pozisyonunda, kordonu da üzerinde olduğu için gerçek bebek olduğunu anladık sonra.”