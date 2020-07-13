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Yaramazlara biraz batar!

Yeni doğan kızını görmeye giderken hayatını kaybetti: Hastane yolunda otobüs çarptı

Adana’da, doğum yapan eşi ile bebeğini görmek için yola çıkan 28 yaşındaki Mustafa Kaya hastane yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Oto kiralama şirketinde çalışan Kaya’nın hamile eşi Leyla Kaya’nın 6 Temmuz akşamı sancısı tuttu. Eşini özel hastaneye götüren Kaya, çalıştığı oto kiralama şirketine döndü. Bir gün sonra doğuma alınan Leyla Kaya bir kız bebek dünyaya getirdi. Telefonla bilgi verilen Kaya, hastaneye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. 

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Kaya’nın motosikletine Veysel K. yönetimindeki halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otobüs şoförü sevk edildiği adliyede, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Aile, kızına Azra Nur adını veren Leyla Kaya’ya eşinin öldüğünü söyleyemedi, kaza geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

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Kızını kucağına alamadan yaşamını yitiren Mustafa Kaya, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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