Yeni doğan kızını görmeye giderken hayatını kaybetti: Hastane yolunda otobüs çarptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016’da başbakanlıktan istifa etmesinin ‘partinin ilkelerinden uzaklaşması nedeniyle’ olduğunu belirterek, “Hala bu davanın neferiyim. AK Parti davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldı. Ben AK Parti’den ayrılmadım, AK Parti beni ihraç etti.” dedi.