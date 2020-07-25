Yeni ‘Dipsiz Göl vakası’ yaşanmasın diye: Define yönetmeliği değiştirildi

Gümüşhane’de Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan kazıda Dipsiz Göl’ün yok olmasının ardından tartışılan define arama yönetmenliği değiştirildi.

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan değişiklikle, define arama koşulları sınırlandırıldı.

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Başvuru sürecinde, define araması yapacaklara noter tasdikli muvafakatname ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alma şartı getirildi. 100 metrekare olan define arama sınırı 50 metrekareye düşürülen yönetmenlikte, karasal ortam dışındaki göl, dere ve denizlerde kazılar yasaklandı.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “İkinci bir Dipsiz Göl olayı yaşanma şansı tamamen ortadan kaldırıldı” dedi.

Kalıntılar yetkililere

Define aramasında çıkan kalıntılar ise kültür varlığı müzelere, define ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na teslim edilecek.

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Aralıksız ve en fazla 15 gün sürecek aramalar sırasında, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği define arayıcısı tarafından sağlanacak. Ayrıca aramalar sırasında definede ve kazı sahasında doğacak her türlü zararın sorumluluğu define arayıcısında olacak.

Dipsiz Göl kurutulmuştu

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Dipsiz Göl’de, ‘define’ söylentisi üzerine iki kişi, kazı için başvuruda bulunmuştu. Koruma kurulunun olumlu görüşleri üzerine müze müdürlüğü ilgili kişilere define arama ruhsatı vermişti.

Bölgede, geçen yıl 6 Kasım’da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazılmış, jandarma ekipleri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermemişti. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl’de dört gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırılmıştı.

12 bin yıllık Dipsiz Göl taş ve toprak yığını haline dönmüştü. Daha sonra gölün eski haline dönmesi için çalışma başlatılmıştı.