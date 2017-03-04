Yeni diplomatik gerginlik ABD’yle: Dışişleri, İnsan Hakları Raporu’nu yerden yere vurdu

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın referandum toplantısının iptal edilmesiyle yaşanan diplomatik krizin ardından, ABD ile de ilişkilerde gerilim yaşanacağının sinyali geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu’na Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir açıklama yapıldı. Eleştirilerin kaynağıysa, eski başkan Barack Obama döneminin son yayınlanan raporunda 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ele alınış biçimi.

Dışişleri Bakanlığı, raporun Türkiye’yle ilgili kısımlarının kabul edilemeyecek iddialar, yanlış tanımlamalar ve gerçekten uzak yorumlar içerdiğini savunarak, “Devletimizin ve ulusumuzun varlığına yönelik emsali görülmemiş terör tehditleriyle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle haklı mücadelemizin gerçeklerle örtüşmeyen biçimde yansıtılması derin hayal kırıklığı yaratmıştır” açıklamasında bulundu.

‘FETÖ’ye değinilmemesi manidar’

Bakanlık, rapora ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında FETÖ unsurlarının rolüne ve FETÖ lider kadrosunun ABD’de ikamet ettiğine hiç değinilmemesi manidar bulunmuştur. PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin ‘iç çatışma’ olarak nitelendirilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez.”

‘Nesnel değil’

Dışişleri, raporda neden Türkiye’nin 3.2 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına değinilmediğini sorgularken, Türkiye hakkında yazılanların da ‘nesnellik konusunda hiçbir dayanağı olmadığı’nı savundu.

Açıklama şöyle devam etti: “Sadece raporun itibarını azaltmaya hizmet edecek bu tür bir yaklaşımın, şimdiye kadar raporların yazımında sergileyegeldiğimiz işbirliğinin devamı konusunda önemli sonuçları olacaktır. Başlı başına bir insan hakları ihlali olan terörizm ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülürken, temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl hazırladığı rapor, 190’dan fazla ülke hakkında bilgiler içeriyor ve ABD kongresine sunuluyor.