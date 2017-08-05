‘Yeni devlet kuran’ AKP’li için Erdoğan’dan ‘cevap isteyen’ Bahçeli: FETÖ’ye zeytin dalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan’a tepki gösterdi.

Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Bahçeli, Oğan’ın sözlerini hatırlatarak, 16 Nisan’dan önce cumhurbaşkanının bir yardımcısının da “Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” dediğini söyledi.

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“Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir” diye yazan Bahçeli, şöyle devam etti: “Bunun yanında bizim de söyleyeceğimiz pek çok şey vardır. Düşünce ve duruşumuz hiç kimseye, hiçbir odağa bağlı ve bağımlı değildir. İradesi olmayanın istikbali olmaz. İstikbal yoksa istiklal sadece hayaldir.”

‘Ayağını denk alsın’

Darbe girişimi sırasında devletin yıkımdan ve işgalden kurtarıldığını ifade eden Bahçeli, “Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ’ye uzatılmış zeytin dalıdır” diye yazdı.

MHP lideri şunları kaydetti: “Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışıdır. 15 Temmuz’da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu. Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır. Devlet birdir, milletin siyasi ve idari mecmuudur, Türk tarihinin şeref mahsulüdür, ismi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Öyle de kalacaktır. Devlet; milletin namusuna emanet edilmiş yaşayan, milli hafızayı taşıyan, milli haysiyeti savunan şuur, gurur ve ruhtur. Hainler anlayamaz. 15 Temmuz’u basamak yaparak, 16 Nisan’ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın.”

‘Türk devletini yıkacak kişinin henüz anasından doğmadığını’ aktaran Bahçeli, “İnanıyorum ki, bu olanlardan, sürekli kösteklenen Cumhurbaşkanı da rahatsız ve memnuniyetsizdir. Aksini düşünmek ise milli bir felakettir” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’li Oğan ne demişti?

AKP’li Oğan, geçen günlerde CNN Türk’te katıldığı programda bir programda şunları söylemişti: “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık.”