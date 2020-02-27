Yeni Delhi’de Müslümanlarla Hindular arasındaki çatışmalarda en az 32 kişi öldü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki şiddet sarmalında en az 32 kişi hayatını kaybederken yoğun güvenlik önlemleriyle şimdilik sükunet sağlandı.

Fotoğraf: Reuters

Tartışmalı yeni vatandaşlık yasası nedeniyle pazartesi günü başlayan olaylar, Müslümanlarla Hindular arasında yüzlerce kişinin yaralandığı çatışmalara yol açtı. Birçok kişi kurşunla yaralanırken, kundaklama, yağmalama ve taşlı saldırı da gözlendi.

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Delhi polis sözcüsü, “Ölü sayısı şu anda 32. Tüm bölge şimdi huzurlu” dedi.

Çatışmanın merkezinde, bazı Müslüman ağırlıklı komşu ülkelerdeki gayrimüslimlerin Hindistan vatandaşlığına alınmasını kolaylaştıran bir yasa bulunuyor.

Yasa, Müslümanlara karşı olmakla ve Hindistan’ın laik anayasasının temelini çürütmekle eleştiriliyor.

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Başbakan Narendra Modi’nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi, yasanın Hindistan’ın 180 milyon Müslümanına karşı herhangi bir önyargı içermediğini ve zulüm gören azınlıklara yardım etmek için yasanın gerekli olduğunu söyledi.

Yeni Delhi, yeni yasaya karşı protestoların merkezi olurken; öğrenciler ve Müslüman toplumun büyük kesimleri protestolarda başı çekti.

Yaralılar perşembe günü hastanelere getirilirken; dikkatler, Delhi Yüksek Mahkeme hakimi S. Muralidhar’ın dün başka bir mahkemede görevlendirilmesine çevrildi. Muralidhar dün hükümet ve polisin adım atmamasını eleştirmişti.

Adalet Bakanı Ravi Şankar Prasad, yapılan değişikliğin rutin olduğunu ve bu ayın başlarında Yüksek Mahkeme Birliği tarafından önerildiğini savundu.

Muhalefetteki Kongre Partisi’nin lideri Maniş Tiwari, Hindistan’daki her avukat ve hakimin, yargıyı korkutmak için kaba bir girişim olarak nitelendirdiği durumu şiddetle protesto etmesi gerektiğini kaydetti.