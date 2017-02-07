Yeni çıkartılan KHK’yla 4 bin 464 kişi devlet memurluğundan atıldı

Yeni kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 4 bin 464 memur ihraç edildi.

Dağılım şöyle: Jandarma 893, milli eğitim 2 bin 585, emniyet 417, YÖK 330, TRT sekiz, ekonomi bakanlığı 15, içişleri 49, dışişleri bakanlığı 48, Yüksek Seçim Kurulu 10 ve Yargıtay 10.

Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre 17 kişinin ise memuriyete geri dönmesine karar verildi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan 242 kişinin de hakları iade edildi.

Kararnameye göre bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.