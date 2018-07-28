Yeni çalışma: Herkese dokuz ay askerlik, ücretini veren üç ayda terhis olacak

AKP’nin zorunlu askerlik süresinin kısa dönem-uzun dönem ayrımı olmadan herkesin dokuz ay askerlik yapacağı, ilk üç aylık askerlikten sonra isteyenin ücret vererek terhis olabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

25 yaş alt sınır, 15 bin lira ücret ve 21 günlük temel askerlik süresi koşullarıyla önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek bedelli askerlik uygulamasının ‘son bir defa’ getirildiği AKP’liler tarafından sürekli vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da salı günkü grup toplantısında, “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” demişti.

Reklam

Uyulanması düşünülen yeni zorunlu askerlik düzenlemesinin nasıl olacağı basına sızmaya başladı.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre konuşulan seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine dokuz ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde üç aylık temel askerlik eğitiminin ardından altı aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Söz konusu ücretin asgari ücret üzerinden belirleneceği belirtiliyor.

Reklam

Ayrıca temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Hürriyet’e konuşan AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, yeni askerlik sisteminin ekim ayından sonra yasalaştırılacağını söyledi.