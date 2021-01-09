Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.
Duyuruyu yapan İHE Genel Müdürü Okan Gedik şöyle konuştu: “Halk Ekmek, yıllardır günlük 800-900 bin ekmek üretiyordu. Pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat şartları, ucuz ve sağlıklı ekmeğimize olan ilgiyi artırınca, üretimi günlük 1 milyon 250 bine çıkardık. Ekim ayındaki yüzde 20’lik zammın ardından ekmeğin bir kilo azami satış fiyatı 7.50 liraya çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1.25’ten 1.50’ye; 240 gram da 1.50’den 1.75 liraya yükseldi. Biz ise 250 gram ekmeği 1 liradan satışa sunuyoruz. Ekmeğin 1 kilogram satış fiyatı 4 liraya denk geliyor. Piyasada uygulanan ekmek satış fiyatları ile kıyaslandığında aradaki fark tüketicinin Halk Ekmek’e olan ilgisini arttırıyor.”
Büfe sayılarının yetersizliği nedeni ile ekmek satış büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Gedik, açıklamalarına şunları da ekledi:
“İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım İstanbulkart ile ekmek dağıtılırken, belediyemizde kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları için bebe bisküvisi, İHE büfeleri vasıtası ile ücretsiz veriliyor. Ama ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ihtiyaç sahipleri mağdur oluyor. İstanbul’da hiç ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliğimizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış noktası geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe kurma talebimiz, İBB Meclisi’nde kabul edilmedi. Bu da yeni büfe açma sürecinin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ürettiği bir çözümle ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi, hem de halkımızın ürünlerimize erişilebilirliğini sağlamak amacıyla İstanbul Halk Ekmek mobil satış noktaları halkımızın hizmetine sunuldu.”
Büfeler nerede?
Büfelerin konumları şöyle:
1 Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Avlu 34 AVM İETT durak yanı
2 Arnavutköy Taşoluk Yeşil Cami yanı
3 Arnavutköy Hicret Bolluca Cami Önü
4 Arnavutköy Hadımköy Haraççı hadımköy yolu
5 Avcılar Merkez Namık Kemal Caddesi İspark Önü
6 Avcılar Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Beyazıt İETT Durak Yanı
7 Bakırköy Zuharatbaba Meydan
8 Bayrampaşa Kocatepe Kocatepe metro çıkışı
9 Beşiktaş Cihannüma Beşiktaş Meydan
10 Beykoz Paşabahçe Paşabahçe Ortaokulu Beykoz Hastane yanı
11 Beylikdüzü Büyükşehir Beylicium AVM Önü
12 Büyükçekmece Pınartepe Devlet Hastanesi Önü
13 Büyükçekmece Dizdariye Kapalı Pazar Önü
14 Büyükçekmece Mimaroba Mustafa Kemal Paşa Cadde üzeri
15 Çekmeköy Taşdelen Merkez
16 Esenler Yavuz Selim Esenler Metro İstasyonu Çıkışı
17 Esenyurt Bağlarçeşme Meydan
18 Fatih Süleymaniye Beyazit meydanı
19 Fatih İskenderpaşa Aksaray metro çıkışı A kapısı
20 Fatih Ali Kuşçu Fevzipaşa Cad. İle Halıcılar Cad. kesişimi Fevzipaşa Cad. üzeri İspark alanı
21 Fatih Topkapı Turgut Özal Millet Caddesi Çapa Kan Merkezi Önü
22 Güngören Güven Posta Caddesi Kale Outlet Center önü
23 Kadıköy Caferağa Haldun Taner Tiyatro Yanı
24 Kağıthane Çağlayan Çağlayan adliye civarı
25 Kartal Cevizli Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yanı
26 Küçükçekmece Kemal Paşa Atatürk park köşesi
27 Küçükçekmece Kanarya Mustafa Kemal Paşa İstasyonu önü
28 Pendik Yeni mahalle Hızlı Tren Girişi Abdul Halik Renda Caddesi
29 Sancaktepe Osmangazi Atayolu Caddesi Özkuruşlar Market önü
30 Sarıyer Merkez İskele Meydanı
31 Sarıyer Tarabya Hacı osman Metro Önü
32 Silivri Selimpaşa Halaskargazi Caddesi Ahmet Ziylan İlkokulu arkası
33 Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Fatih Blv. Atlas Park AVM karşısı
34 Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Meydan
35 Sultanbeyli Mehmet Akif Petrol Yolu Caddesi Hicret cami önü
36 Tuzla İstasyon Hatboyu Caddesi Tuzla Tren İstasyonu Çıkışı
37 Ümraniye Tantavi Santral Çıkışı
38 Ümraniye Aşağı Dudullu Meydan
39 Üsküdar Mimar Sinan Hakimiyeti Milliye Caddesi Ahmediye İ.E.T.T Durak yanı
40 Zeytinburnu Çırpıcı Zeytinburnu Metro İstasyonu Çıkışı