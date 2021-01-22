Yeni Bond filminin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi: 8 Ekim’de gösterime girecek

Bond serisinin 25’inci filminin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. ‘No Time To Die’ (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin 8 Ekim’de vizyona gireceği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Filmin, pandemi öncesinde Nisan 2020 için planlanan vizyona giriş tarihi önce Kasım 2020’ye sonra da Nisan 2021’e ertelenmişti. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde sinemaların kapalı olması bir kez daha ertelemeye neden oldu.

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Filmde, Britanyalı yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ajan karakteri James Bond’un maceralarını konu alan serinin ana karakterini son kez Daniel Craig canlandıracak.

Britanyalı oyuncu Craig’in ‘007’ kod adlı ajan karakterini beşinci kez canlandıracağı filmde Fransız oyuncu Lea Seydoux ve ABD’li Rami Malek de rol alıyor.