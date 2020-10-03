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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Bond filminin vizyon tarihi ikinci kez ertelendi

Bond serisinin 25’inci filminin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi. ‘No Time To Die’ filminin pandemi nedeniyle nisan ayından kasım ayına ertelenen prömiyeri 2 Nisan 2021’de yapılacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Hayranlarının, Britanyalı oyuncu Daniel Craig’in ‘007’ kod adlı ajan karakterini beşinci ve son kez canlandıracağı yapımı izlemek önümüzdeki yılı bekleyeceğine ilişkin duyuru filmin sitesinden yapıldı.

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Açıklamada, “Gecikmenin Bond hayranlarını hayalkırıklığına uğratacağının farkındayız. Filmi gelecek yıl dünya sinemalarında göstermek için heyecanlanıyoruz” dendi.

Craig’den sonra, Britanyalı yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ajan karakteri James Bond’un maceralarını konu alan serinin ana karakterini kimin canlandıracağı merak konusu.

James Bond’u bir kadının canlandıracağına dair öneri yapılmış ancak yapımcı Barbara Broccoli, ““James Bond her renkten olabilir ancak erkektir” diyerek tartışmaya son noktayı koymuştuç

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2015 yılında vizyona giren bir önceki film ‘Spectre’ dünyada 900 milyon dolara (6.99 milyar lira) yakın gişe hasılatı yapmıştı.

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