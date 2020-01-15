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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Bond filminin şarkısı Billie Eilish’den

Son dönemin yükselen ismi Billie Eilish, James Bond serisinin yeni filmi ‘No Time to Die’ için şarkı yaptı. 18 yaşındaki müzisyen Bond şarkısı yapan en genç isim.

Fotoğraf: Reuters

Filmin nisan ayında gösterime girmesi bekleniyor.

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Geçmişte Madonna, Paul McCartney, Tom Jones, Chris Cornell gibi ikonik isimlerin yazdığı tema şarkıları en az film kadar konuşuluyor.

Şarkıyı abisi Finneas ile birlikte yazan Billie Eilish “Bunun parçası olmak çılgın bir şey. Bond gelmiş geçmiş en ‘cool’ film serisi. Hala şoktayım” dedi.

Eilish geçen yıl, henüz 17 yaşındayken Grammy ödüllerinde aralarında en iyi yeni sanatçı, en iyi albüm, en iyi şarkı gibi kategorilerin olduğu altı dalda aday olarak bunu başaran en genç müzisyen olma unvanını da kazanmıştı.

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