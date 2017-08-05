“Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan sözlerinin arkasında.

Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Oğan, Türkiye’nin ‘100 yıl önce yarım kalan plan ve projelerin yeniden açıldığı bir saldırıyla karşı karşıya’ olduğunu savunarak, darbe girişiminin ‘bu saldırının cisimleşmiş hali’ olduğunu söyledi.

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Uluslararası saldırının devleri çökerterek vatanı bölmeyi, milleti de birbirine düşürüp iç savaş çıkarmayı amaçladığını ifade eden Oğan, şunları kaydetti: “Halk meydanlarda toplanarak milletin liderinin yön ve yol göstermesiyle bu saldırıyı bertaraf etmiştir. Türkiye anayasa değişikliğiyle beraber devletin içine sızmış olan bütün bu yapıları tasviye etmektedir. Bu yapılar tasviye edilirken aynı zamanda yeniden devletin tahkim ve inşa süreci de beraber yürütülmektedir. Bu inşa sürecinin lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

’16 Nisan’da yeni süreç başladı’

Oğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, BBP lideri Mustafa Destici’yi ‘Türkiye’nin anti-emperyalist ve bağımsız devlet olmasından yana siyasiler’ olarak ilan ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘100 yıl önceki mandacı zihniyetin taşıyıcısı’ olduğunu öne sürdü.

AKP’li siyasetçi, şöyle devam etti: “16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP’dir. İkinci kurtuluş, Türkiye’nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti’dir. Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter’dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın.”

Ne demişti?

Oğan, geçen günlerde CNN Türk’te katıldığı programda bir programda şunları söylemişti: “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık.”