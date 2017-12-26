Yeni bilgi: ‘Dönmeyen’ halk oyunları ekibi 15 kişilik, şenliklere katılmamışlar

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Halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan’da iltica talebinde bulunduğu öne sürülen 11 kişiye dair soruşturmada edinilen son bilgiye göre, giden kişi sayısının 15 olduğu ve Macaristan’da yapılan şenliklere hiç katılmadıkları ortaya çıktı.

16 kişilik Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesinden 11 kişinin, geçen ay katıldıkları organizasyonun ardından Türkiye’ye dönmeyerek Macaristan’a iltica ettiği bildirilmişti.

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Macaristan Göçmen ve Mülteci Ofisi ise “Grubun üyeleri Macaristan’da iltica başvurusunda bulunmadı” demişti.

Süreçte son olarak, Avrupa polis teşkilatı Interpol devreye girmişti.

15 kişi, şenliklere gitmediler

DHA’nın edindiği bilgiye göre, giden kişi sayısının 15 olduğu ve Macaristan’da yapılan şenliklere hiç gitmedikleri ortaya çıktı.

Soruşturmanın devam ettiği olayda henüz net bir bilgi yok.

Ne olmuştu?

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği, 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan ‘5’inci Halk Oyunları Yaza Veda’etkinliğine davet edildi.

Özel davetle etkinliğe katılan 15 kişiden oluşan kafile, yasa gereği, resmi yazıyla yurt dışına çıkabilmek için Halk Oyunları Federasyonu’na müracaat etti.

Onayı alan kafile, gri (hizmet) pasaportları ve görev yazılarını alan kafile, 1 Kasım günü Türkiye’den ayrıldı ve Macaristan’a gitti.

Hepsinin lisansları yeni

Aynı derneğin Temmuz 2017’de Bosna Hersek’te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi.

Macaristan’a giden kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olduğu öğrenildi. Spor Bakanlığı, federasyon ve kafilede yer alan isimler hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Gizli tutuluyor

Macaristan’dan dönen dört kişi ve kalan 11 kişinin isimleri soruşturma ve takip gereği gizli tutuluyor.

Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı, emniyet ve müfettişlere konu hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.

Kafilede yer alan isimlerin, herhangi bir siyasi bağlantıları veya suçlarının olup olmadığı da soruşturmanın sonunda açıklanması bekleniyor.