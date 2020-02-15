Yeni Batman göründü

Yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves kısa bir test çekimi paylaştı. Robert Pattinson Batman kostümüyle ilk kez görüldü.

Yaklaşık bir dakikalık videoda kostümün bazı ayrıntılarına da yer verildi. Göğsünde yer alan yarasa sembolünün Batman maskesinin ardındaki milyoner Bruce Wayne’in anne-babasını öldüren silahın parçalarından yapıldığı belirtiliyor.

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Hikayeye göre Bruce Wayne küçük yaşta Gotham’ın arka sokaklarında anne-babasını bir silahlı soygunda kaybetmiş, bu olay süper kahraman Batman’i yaratmıştı.

Ben Affleck ve Christian Bale’den sonra Batman kostümünü giyen Robert Pattinson ‘Alacakaranlık‘ serisiyle tanınmıştı. Filmde Pattinson’a Lisa Bonet ve Lenny Kravitz’in oyuncu kızları Zoe Kravitz eşlik edecek.

Kravitz ‘catwoman’ı canlandıracak.