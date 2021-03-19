Yeni başlayanlar için: Terör ve terör propagandası nedir? Terörist kimdir?

Orhan Gazi Ertekin

Terör nedir?

Terör ve terörizm siyasal amaçlar üzerinden değil araçlar üzerinden belirlenir. Şiddetin aracı kılınması terör eyleminde belirleyicidir. Fakat terör uygulayan bir örgüt ile aynı siyasi amaçlara sahip olmak, eyleminizi terör, sizi de terörist haline getirmez.

Kullandığınız araç sizi aynı siyasi amaçlara sahip olduğunuz diğer kişilerden hukuken ayırır. Aynı siyasi hedef için mücadele etmekle kimse terörist olmaz. Terör şiddet ile yapılır. Fakat bu da yetmez. Şiddeti bir siyasi programın parçası olmaktan çıkartmak ve şiddeti siyasetin yerine koymak da gerekir. Nitekim terör basitçe ‘siyasal amaçlar için şiddet kullanmak’ demek değildir. Eğer böyle algılanırsa iki tehlikeli sonuç doğar.

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Birincisi siyaset ile şiddet arasında birbirini tamamlayan doğrudan bir ilişki oluşur, şiddet ile birlikte ve beraberinde siyaset de hızlıca mahkum edilir. Ve ikincisi ise suç şiddet eyleminden çıkıp siyasi amaçlara doğru genişletilirse, sadece ceza hukuku ilkeleri değil bütün bir anayasal haklar çiğnenir. Çünkü eğer terör ve terörizm böyle algılanırsa ‘siyasi suç’ tamamen devreden çıkarılmış olacağı gibi örneğin mültecilik hukuku bile lağvedilmiş olur.

Baker’in vurguladığı gibi eylemi ‘canlar ve ruhlar’ı hedef alan topyekun bir imha pratiğine dönüştürdüğünüzde terör eylemi başlar. Siyasi bir amaç için şiddet uygulamak değil siyaseti hedef haline getirmek terör eylemidir. Siyasetin alanını daraltmak, tüm karşılaşmaları fiziksel yüzleşmeye taşımak ve orada kapalı tutmak terörizmdir.

Diğer yandan her siyasi şiddet de terör suçu değildir. Arendt bile şiddetin o ana (anlık) dair politik amaçlarını tartışılabilir bulmaktadır. Şiddet, terör ve siyaset arasındaki bağlamsal ve pratik farkları gözetmediğinizde sadece devlet iktidarının çıkarlarına hizmet eden geniş bir belirsizlik alanı doğar. Böyle bir alanda siyaset yapmanın teröristlik yapmak olduğu savunulur hale gelir ve işte asıl orada siyaset yok edilir. Ve tabii ki, böylece, hem anayasal haklar ve özgürlükler lağvedilmiş olur, hem de ceza hukuku kolektif bir yönetim aracına dönüştürülmüş olur.

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Özet olarak, aynı siyasi amaçlar için terör uygulayan ile uygulamayan arasındaki fark hukuk düzeni bakımından oldukça derin bir farktır ve her ikisi hukuken yan yana getirilemez, birbirine benzetilemez ve birlikte mahkum edilemez. Siyasi amaçlar suç oluşturmaz. Kullanılan araçlar ise fiilin biçimsel ve maddi unsuruna göre yukarıdaki kriterlere bağlı olarak suç tasnifine konu yapılır.

Terörist kimdir?

Terörist diye tek biçim bir ‘canlı’ yoktur. Yurttaşlığın yerine geçecek ve onunla yarışacak bir ‘insan’ kategorisi değildir terörist. Fakat son elli yıl içinde modern hayatımız içinde böyle bir ‘hayalet’ üretilmiştir ve yurttaş kategorisini tam ortadan bölen bir asli referans haline getirilmiştir. Bu gelişme siyasal toplumun, hukuk devletinin ve demokrasinin geleneksel tüm anlamlarını değiştirmiştir.

Bu ifade size karmaşık ve anlaşılmaz gelmiş olabilir. O halde şöyle diyeyim; terörizm ve teröristin tespitinde terör eylemi ve şiddet birincil önemdedir ve merkezidir. Yani terör ve terörist tasniflerine terör eyleminden ulaşılır. Önce terör eylemi vardır. Sonra o eylem terörizm olarak tasnif edilir. Ve bu eylemden terör suçlusu doğar. Buna göre terör, terör eyleminden doğar ve terör eylemini uygulayan kişi de o eylem ve o örgütsel yapı bakımından terörist olmuştur. Ama o kişi hukuk düzeni bakımından terörist değildir. ‘Terör suçlusu’dur. Çünkü o aynı zamanda yurttaştır.

Yurttaşlığı hala varken -ki anayasalar varlığını sürdürdüğü sürece yurttaş varlığı sürecektir -o kişi sadece bir terörist olarak ele alınamaz. Eğer aksi yönde hareket edilirse; yani terör ve teröristten terör eylemine ulaşılırsa bu durumda ‘terörist’in olağan tüm yasal eylemleri, protesto gösterisine katılması, hatta düğün töreni, araç sürmesi, ekin hasat etmesi ve hatta diş fırçalaması da terör eylemi haline gelir ve bütün bir siyasi ve gündelik hayat kriminalleştirilmiş olur. Bu da terör isnadının olağan bir hayat sürecine ve insani bütün varoluş hallerine kadar uzanması ve dahi onun yurttaş benzeri ve onun yerine bütün olumsuz anlamları içerecek şekilde kullanılması demektir. Terörist sıfatının, yurttaş sıfatının yerine kullanıldığı yer de burasıdır ki sonuçları çok tehlikelidir. Anayasal zemin ve hukuki ilişki burada da çöker…

Hiç bir hukuk düzeninde ‘terörist’ diye bir topluluk yoktur. ‘Terör eylemi’ vardır. Terör suçlusu vardır. Fakat terörist olarak adlandırılacak kategorik bir grup yoktur. Çünkü her kim olursa olsun, her ne eylemi yaparsa yapsın sonuçta herkes bir ‘yurttaş’tır. Toplum biri yurttaşlardan diğeri teröristlerden oluşan bir yapı değildir. Hukuk düzeni bakımından terör uygulayanlar da yurttaştır ve hakları vardır. Çünkü hukuk düzeni veya yasal alan terör uygulayanlar ile devleti yönetenleri aynı anayasal düzende bir araya getiren bir bütünlüğün (civitas) adıdır. Bu gerçek hiç kimseyi temel haklardan mahrum edip yurttaş dışında bir kategoriye indirgeyemeyeceğimizi gösterir. Aksi yapılırsa anayasal zemin lağvedilmiş olur…

Terör propagandası nedir?

Yazı, söz, herhangi bir sosyal medya paylaşımı veya performansı ile terörist olunmayacağı gibi, şiddetsiz toplantı, gösteri ve benzeri eylemler de terör eylemi olarak gösterilemez… Hatta terör uygulayan örgütün lider ve üyelerinin isim ve resimlerinin paylaşılması da ‘terör eylemi’ değildir.

Daha fazlasını da ekleyelim: “Askeri ve siyasi operasyonlar dursun!”, “Savaş dursun”, “Çatışma değil müzakere, ölüm değil çözüm” vb gibi beyan ve sloganlarda suç oluşturmaz. Ne terör suçu vardır burada ne de terör propagandası.

Bu hukuki gerçek sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile hükme bağlanmamıştır. Aynı zamanda Türkiye yargısı tarafından da çok çeşitli takipsizlik ve beraat kararları ile kabul edilmiştir.

Birkaç örnek olarak Ankara başsavcılığının 2011/154465 takipsizlik ile sonuçlanmış soruşturma dosyası ve Tunceli başsavcılığının 2015/289 soruşturma numaralı hazırlık dosyaları gösterilebilir. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/87 numaralı ve 18.09.2014 tarihli kararı da benzer suç iddialarında ‘düşünce özgürlüğü’ bağlamı içinde değerlendirme yapıldığını göstermektedir. Daha çok örnek verilebilir. Fakat gereksizdir.

Terör propagandası için terör eyleminin doğrudan övülmesi ve bunun eyleme yakın bir bağlam içinde ifade edilmesi gerekir. Terör suçlusunun posterini taşımak da terör propagandası suçu oluşturmaz. Çünkü burada somut ve yakın bir eyleme dair bir fiil söz konusu değil, bir şahsa ilişkin bir ifade türü vardır.

Peki nereden çıktı bu terör suçu?

Klasik ceza hukuku ile ‘terör suçu’ tanımları arasında daima bir gerilim ve hatta çelişki var olmuştur. Terörün bir ceza hukuku kategorisi haline getirilmesi oldukça yenidir. Terör suçu tanımlaması dünyada hepi topu elli yıldır vardır. 1920’li ve 30’lu yıllarda yapılan uluslararası ceza hukuku kongrelerinde ciddi hukukçular tarafından reddedilmiş ve ceza hukukunun dışında tutulmasına özen gösterilmiştir. Sebebi ise terör suçunun belirlenemez doğasıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralının en keskin ve kati olarak uygulanması gerektiği ceza hukukunun siyasi amaçlarla kullanımı ihtimali özellikle vurgulanmış, terör suçu ihdasından kaçınılması istenmiştir. Klasik ceza hukukunda ‘siyasi suç’ vardır ve bu kavram birkaç asır boyunca (Fransız Devrimi sonrasından itibaren) geçerli olmuştur. Halen de asli hukuki zemin bu kavram üzerinden kurulur.

1969’da Batı Almanya ve arkasından 10 no’lu kararname kaldırılarak kabul edilen ‘geçici anti-terör yasaları’ ile Birleşik Krallık’ta başlamıştır anti-terör hukuku. Fakat bu geçici yasalar verilen bütün sözlere rağmen kalıcı hale getirilmiştir… Bu andan itibaren de klasik ceza hukukunun lağvedilmeye başlandığı görülür.

Dersler devam edecek. Özellikle 1965 ve 1983 siyasi partiler yasası üzerinden de değerlendirmeler yapmak şart. Fakat bu ilk başlangıç derslerinin sonunda bir gerçeği ilan etmemiz artık şarttır: ‘Terörle mücadele’ geleneğinin tüm dünyadaki son 50 yıllık tecrübesi, modern hukukun ilkeleri bakımından tam bir skandaldır ve hepimizi ‘terörizm’in öznesi ve nesnesi haline getirmektedir. Sadece ‘fail’lere ve ‘önlem’lere yoğunlaşan bu elli yıllık ‘terörle mücadele geleneği’, şiddetin teknik yıkıcılık düzeyinde yaygınlaşmasına yol açarken, aynı anda şiddetin genelleşmesine ve konvansiyonel savaşların şehir hayatının rutinine dönüşmesine de yol vermiştir. Artık 50 yıl önceki tartışmalara yeniden dönmeliyiz ve bu terörle mücadele geleneği ile hesaplaşmalıyız.