Yeni başkandan Erdoğanvari MB eleştirisi: Yüksek faiz enflasyona yol açar

Naci Ağbal yerine Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atanan Şahap Kavcıoğlu, faiz konusunda, kendisini bu göreve getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la aynı görüşte.

Fotoğraf: DHA/Reuters/AA

Düşük faiz isteğini sık sık dile getiren Erdoğan, MB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra Ağbal’ı görevden alıp Kavcıoğlu’nu getirdi. Böylece Temmuz 2019’dan beri üçüncü kez bir MB başkanını görevden almış oldu. Temel gerekçeyse hep faiz politikasındaki ‘uyumsuzluk’tu.

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Erdoğan, ekonomi doktrinindeki genel kabulün aksine ‘yüksek faizin enflasyona neden olduğu’ görüşünü uzun süredir savunuyor. Erdoğan’ın bu görüşü uzmanlar tarafından eleştirilirken, yabancı basında buna ‘Erdoğanomi’ yakıştırması yapılmıştı.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu da Erdoğan’la benzer bir görüşü geçen ay kaleme aldığı bir yazıda gündeme getirmiş.

Kavcıoğlu, ‘Enflasyon, faiz ve döviz kuru’ başlıklı yazısında “Dünyada negatif faiz söz konusu iken bu ülkenin önemli ekonomi yazarlarının, bankacılarının, iş kuruluşu temsilcilerinin yüksek faizde istikrar aramaları gerçekten üzücü bir durum” demiş ve şöyle devam etmişti:

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“…Dolayısıyla, Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır.”

Ayrıca MB’nin geçen haftaki faiz artışından bir gün sonra gazete manşet haberi ile bu kararı eleştirmişti.