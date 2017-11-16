Yeni başkan Uysal ‘Havaray iptali’ni savundu: Belki de Kadir bey iptal edecekti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iptal edilen ‘Havaray’ projesiyle ilgili olarak “Kadir bey’n doğru projesinin her zaman yanındayız. Belki de Kadir bey bırakmamış olsaydı kendisi iptal edecekti” dedi.

Topbaş’ın başkanlığı döneminde, 2019 yılının ilk aylarında açılması planlanan hattın uzunluğunun 15 kilometre, yolculuk süresinin 27 dakika olacağı açıklanmıştı.

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‘Havaray’ projesinin ihalesi yapıldıktan sonra özellikle Sefaköy bölgesindeki esnaf ve vatandaşın çok ciddi rahatsızlığı olduğunu belirten Uysal, iptal edilen ‘Havaray’ projesi yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini söylemişti.

AA’nın haberine göre Uysal, iptal edilen bazı projelerin kimi basın yayın organları tarafından farklı şekilde gündeme getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

İptal kararının perde arkasında Küçükçekmece, Sefaköy ve Başakşehir’e ‘daha güzelini yapmak’ olduğunu aktaran Uysal, şöyle devam etti: “Bakıldığında ‘Havaray’ın maliyeti, tercih edeceğimiz sistemin maliyetinden daha fazla olabilir. Metro ve hafif raylı sistem daha yüksek bir maliyet getirebilir ancak daha güzel, daha verimli olacak. ‘Havaray’ yapılacak yerin etrafının buna uygun olması gerekiyor. Geçirilmesi düşünülen güzergahta buna imkan yoktu. ‘Havaray’ı, daha güzelini yapmak için iptal ettik. Mesele, Kadir Topbaş’ın projesinin iptali meselesi değildir. Kadir Bey’in doğru projesinin her zaman yanındayız. Belki de Kadir Bey bırakmamış olsaydı kendisi iptal edecekti.”