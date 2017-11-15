Yeni başkan açıkladı: Gökçek’in ‘fıskiyesi’ araçlar manevra yapabilsin diye kaldırılmış

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin önündeki ‘fıskiye’ için “Araçların manevra yapamaması yönünde sıkıntı olduğundan dolayı kaldırıldı” dedi.

Ankara büyükşehir belediyesinin önünde yer alan eski başkan Melih Gökçek’in ‘fıskiyesi’, yeni başkan Mustafa Tuna’nın göreve gelmesiyle kaldırılmıştı.

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Tuna, “Fıskiyenin ününü bilemiyorum. Geçen sayın bakanımız geldiğinde trafikte bir sıkışıklık oldu. Araçların manevra yapamaması yönünde sıkıntı olduğundan dolayı kaldırıldı. Geçmişiyle ilgili bir malumatımız yok. Uygun olan yere gidecek” dedi.

Gökçek’in 2013 yılında attığı “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı?!” mesajıyla o dönem eğlence konusu olan kuğu motifli fıskiye, başkanlık girişinin tam karşısında, yemekhaneye ara geçiş alanında yer alıyordu. Fıskiyeden uzun süredir su akmıyordu.