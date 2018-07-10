Yeni bakan Akar: İnsan kuş misali

Milli Savunma bakanı olarak yeni kabinede yer alan Genelkurmay eski başkanı Hulusi Akar, “Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali” dedi.

Akar yemin töreni sonrası Meclis’te gazetecilere açıklama yaptı.

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AA’nın aktardığına göre, bir gazetecinin “Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz” şeklindeki sözleri üzerine Akar “Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali” dedi.

Akar “Sivil hayat nasıl” sorusuna “Bakacağız” yanıtını verdi.

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Herkesin ülke için canla başla çalışacağını belirten Akar “Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız. Ülkemizin hak ve menfaatlerini ülkemiz içinde, yurdumuz dışında, sınır ötesinde karşılayıp kollayacağız” dedi.

Tebrikleri kabul eden Akar kendisini izleyen kalabalığı görünce “Acemi sivil çarpar, dikkat” diye espri yaptı.