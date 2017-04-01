Yeni ‘Aslan Kral’ filminde ‘dişi aslan’ı müzisyen Beyonce’nin seslendirmesi planlanıyor

Disney’in çekileceğini geçen yılının eylül ayında resmi olarak açıkladığı yeni Aslan Kral filminde, ABD’li ünlü müzisyen Beyonce’nin seslendirme yapması bekleniyor.

1994 yılında vizyona giren ve Türkiye’de de büyük hayran kitlesi olan ilk Aslan Kral filmi yaklaşık 1 milyar dolarlık dolarlık geliriyle tüm zamanların en çok gişe geliri elde eden animasyon filmi olmuştu.

Sözlerini Tim Rice’ın yazdığı, Elton John’un seslendirdiği ‘Can You Feel the Love Tonight’ ile en iyi şarkı ve Hans Zimmer’in bestelediği film müziğiyle de en iyi özgün müzik Oscar’larını kazanan filmin soundtrack albümü 14 milyonun üzerinde satmıştı.

Film ‘live action’ tekniğiyle yapılacak

Iron Man, Orman Çocuğu gibi filmlerin de yönetmeni olan Jon Favreau’nun yöneteceği filmin senaryosunu Jeff Nathanson yazacak. Film, aksiyonun animasyon veya bilgisayarda yapılan efektler yerine gerçek insanlara veya hayvanlara dayandığı ‘live action’ tekniğiyle yapılacak.

Favori Beyonce

Variety’de yer alan habere göre, yeni versiyonda dişi aslan Nala’yı seslendirmesi için yönetmen Favreau’nun favorisi Beyonce. Beyonce 2009 yapımı Epic isimli animasyonda da seslendirme yapmıştı. Daha önce ana karakter erkek aslan Simba’yı Donald Glover’ın, Simba’nın babası Mufasa’yı da orijinal filmde olduğu gibi James Earl Jones’un seslendireceği açıklanmıştı.

Filmin vizyona giriş tarihi henüz açıklanmadı.