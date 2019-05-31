Yeni askerlik tasarısı kışlada kalacak asker bulunamayınca ertelenmiş

TBMM’ye gelmesi beklenen yeni askerlik tasarısının bayram sonrasına ertelenmesinin nedeni ortaya çıktı. Düzenleme geçtikten sonra 6 ay daha kışlada kalmayı tercih eden asker sayısının beklenenden çok düşük olduğu belirtildi. Tasarı bu sürede yeniden değerlendirilecek.

Fotoğraf: TSK

Yeni askerlik sistemi mevcut haliyle zorunlu askerliğin eğitim farkı gözetmeksizin ilk ay temel eğitim olmak üzere altı aya düşmesini öngörüyor. 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenler söz konusu olduğunda ise yeni sistem üniversite mezunlarına yedek subay, lise ve ön lisans mezunlarına yedek astsubaylık yapma olanağı tanıyor. Altı ay daha devam edecek kişilere maaş verilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik düzenlemesinden ise yaş gözetmeksizin isteyen her Türk genci 30 bin lira üzeri bir ücretle yararlanabilecek.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, TBMM Başkanlığı’na sunulduktan sonra aynı gün jet hızıyla Milli Savunma Komisyonu’ndan geçen yeni askerlik sistemine tasarısının bayram sonrasına bırakılmasında, TSK’nin yaptığı planlamalarda bazı hesap hatalarının etkili olduğu belirtildi.

Buna göre, er ve erbaşa yapılan ankette, askerlerin büyük bölümünün düzenlemeden sonra terhis olmak istediği ortaya çıkarken, kışlada kalmak isteyenlerin sayısı da planlamalar açısından yetersiz kaldığı belirtildi.

Anket sonucuna göre, kışladaki mevcut asker sayısının yüzde 20’lere kadar düşeceği görülürken, tasarıda yeniden bir değerlendirilme yapılmak üzere erteleme kararı alındı.

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Altı ayını tamamlayan er ve erbaşın tümünün terhis edilmesi yerine kademeli terhis uygulamasına gidilebileceği belirtilirken, altı aylık askerliğin kısa olduğunun değerlendirilmesi durumunda sekiz ay ya da 10 ay olarak düzenlenebileceği kaydedildi.