Yeni askerlik sistemi kanun teklifi Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bir aylık bedelli askerlik sisteminin kalıcı olarak devam etmesini de içeren yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirtti.

Fotoğraf: TSK

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmetinin süresi altı aya düşüyor ve bedelli askerlik kalıcı hale geliyor.

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Mehmet Muş konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu: “Yeni askerlik sistemi ile, bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor, bakaya ve asker kaçakları bedelli uygulamasından yararlanamayacak. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçakları bedelliden bir kez faydalanabilecek. Askerlik 6 ay olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 ayı dolduranlar terhis olabilecek. Bedelli askerliğin bedeli 31 bin lira olacak.”

Muş açıklamasında altı ayı tamamlayarak terhis olma hakkı elde eden askerlere, isteğe bağlı olarak altı ay daha devam etmesi durumunda 2 bin lira aylık ödeneceğini belirtti.

Muş’un meclise verilen yeni yasa teklifine ilişkin verdiği bilgilere göre;

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Bedelli askerlik kalıcı olacak.

Bedeli yatıranlar bir aylık sürede askerlik görevini yapmış olacak.

Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelliden faydalanamayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden yoklama kaçağı ya da bakaya olanlar bir seferliğine bedelliden faydalanabilecekler.

Muş, ayrıca teklifin görüşüleceği komisyonun iki gün içerisinde toplanabileceği ifade etti.