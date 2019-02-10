Yeni askerlik: Bedelli eğitimi bir aya kadar inebilir, üniversiteliye ‘yedek astsubaylık’

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmada, bedelli askerlik öncesi yapılması zorunlu tutulacak temel eğitimin süresini bir aya kadar indirme seçeneği de masaya kondu.

Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı’nda bir süredir üzerinde çalışılan sistemde, bedelli askerliğin sürekli hale getirilmesi kesinleşmişti. Tercihe göre üç, altı, ya da dokuz ay temel askerlik yapanların 12 aylık zorunlu askerlik süresinin kalan kısmını, bedelini ödeyerek tamamlması düşünülüyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre temel eğitim süresinin bedeline mukabil bir aya kadar inmesi de gündemde. Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak.

Bir aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecek. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek.

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Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek. Bunun için farklı oranlar üzerinde duruluyor. Bunun, asgari ücret veya yedek subaya verilen maaşa endekslenerek katları olarak yapılması seçenekler arasında.

Yedek astsubaylık sistemi

Yeni sistemde, üniversite mezunları 12 ay yedek subay olarak askerlik hizmeti yapmaya devam edebilecek. Yedek subay ihtiyacının dışında kalan üniversite mezunları isterlerse altı ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak.

Üçüncü seçeneğe göre, yedek subay olamayan veya altı 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler 12 ay yedek astsubay olabilecek.

12 aylıklara sigorta 600 lira maaş ve yardım

Ayrıca bütün zorunlu askerlerin sigortasının yatırılması, 600 lira maaş verilmesi, gerekirse ailesine yardım edilmesi gibi özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de daha önceki haberlere yansımıştı.