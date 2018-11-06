Yeni araştırma: Mısır piramitleri ‘asansör’le inşa edilmiş olabilir

Dünya mirası listesindeki Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiğine dair yeni bulgular edinildi.

Piramitlerin hangi yollarla inşe edildiği yüzlerce yıldır üzerine kafa yorulan ancak bir türlü çözülemeyen bir konu.

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Guardian’da yer alan habere göre bir arkeolog ekibi piramitlerin inşasında rampa sisteminin kullanılmış olabileceğine dair çeşitli kanıtlara ulaştı.

Mısır piramitleri için rampa sisteminin kullanıldığı teorisi yeni değil ancak yeni kanıtlarla bu ihtimal daha da kuvvetlenmiş oldu.

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Söz konusu sistem, iki yanında merdiven bulunna merkezi bir rampadan oluşuyor. Çok sayıda direk çukurunun bulunduğu bu sistemle beraber taş blokların sürüklenerek değil, bir makara düzeneğiyle yukarıdan çekilerek taşındığı düşünülüyor. Sistem ilkel bir asansöre benzetiliyor.

Arkeologlara göre bu yöntemle piramitler düşünülenden daha hızlı inşa edilmiş olabilir. Zira sistem aynı anda çok daha fazla kişinin işe katılmasına olanak sağlıyor.

Çalışmanın sonuçları yakında bir bilim dergisinde yayınlanacak.