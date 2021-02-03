‘Yeni anayasa’ kulisi: Hangi değişiklikler konuşuluyor?

AKP’nin hazırlamak istediği yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı ve yargıya dair değişikliklerin bulunduğu öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasanın konuşulması gerektiğini ilk kez 1 Şubat’ta gündeme getirmiş, ertesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek görmüştü.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP kulislerinde yeni anayasada nelerin değişebileceğine dair değerlendirmeler yapılmaya başlandı.
Kulislerde, başkanlık sistemi nedeniyle ‘cumhurbaşkanının yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar’ın konuşulduğu kaydedildi.
Yeni anayasada, Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı ile cumhurbaşkanının Meclis’e yasa teklifi sunmasına dair değişikliklerin yer alabileceği de iddialar arasında.