Yeni Akit’ten ‘Zulüm 1938’de son buldu’ başlığına savunma: Tahammül edilmeliydi

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde “Zulüm 1938’de son buldu” başlığıyla haber yayınlayan Yeni Akit TV’nün sorumlu müdürü, kendini “Tahammül edilmeliydi” diye savundu.

Haberle ilgili açılan davada Küçükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sorumlu müdür Ali Özken, haber başlığında hakaret ve suç olmadığını ileri sürerek, yayının haber verme ve eleştiri hakkının kullanılmasından ibaret olduğunu savundu.

‘Somut dayanakları da gösterildi’

Özken, savunmasında “10 Kasım 2015 günü yapılan yayın, Atatürk’ün saltanat rejimini kaldırarak kurduğu Cumhuriyet ve onun demokrasiye olan inancına uygun biçimde, farklı görüş ve düşünceler, çarpıcı, rahatsız edici bir dille ifade edilseler bile tahammül ile karşılanmalıydı” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün kutsanmışlığından ve masumiyetinden söz edilemeyeceğini ileri süren Özken, “Yayının içeriğinde bu nitelemenin somut dayanakları da gösterilmiş, Mustafa Kemal’in özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan sonra haksızlık ya da zulüm olarak yorumlanan ve yoğun olarak tartışılan bazı uygulamaları gösterilmiştir” dedi.

Esasa ilişkin savunmasını yapması için sanık ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı eylül ayına erteledi.