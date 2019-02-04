Yeni Akit’ten ‘dev hizmet’: Şirk dolu şarkılar listesi

Yeni Akit gazetesi ‘Müslümanların imanını çaldığını’ öne sürdüğü ‘şirk dolu şarkılar’ listesi yayınladı.

Ekran Alıntısı: Akit

Muhalif kişi ve kurumları hedef göstermesiye tanınan Yeni Akit, söz konusu listedeki şarkılarıı dinleyenin ‘günah işleyeceğini’ savundu. “Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!” diye yazan Yeni Akit’e göre dinlenmemesi gereken şarkılar şöyle:

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Kubat: “Seni Allah kadar sevdim.”

Nükhet Duru: “Sen gördüğüm en son ilahsın.”

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Edip Akbayram: “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah’a.”

Mahsun Kırmızıgül: “Sevdim seni Rabbim kadar.”

Orhan Gencebay: “Kaderin böylesine yazıklar olsun.”

Yıldız Tilbe: “Sensiz ölürüm cennette.”

Grup AF: “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş.”

Muazzez Abacı: “Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.”

Duman: “Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.”

Cem Adrian: “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?”

Erol Evgin: “Seni sevmek ibadetim.”

Hakkı Bulut: “Sana taptım be yahu!”

İbrahim Tatlıses: “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?” / “Bir Allah’a taptım bir sana taptım!”

Hande Yener: “Of güzel Allah’ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.”

Ebru Gündeş: “Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.”

Ferdi Tayfur: “Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.”

Ahmet Kaya: “Allah’ına kitabına sövüp saydım.”

Murat Göğebakan: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.”

Müslüm Gürses: “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.” / “İsyanım var benim kadere.” / “Rest çektim kadere.”

Oğuz Yılmaz: “Bas bas paraları Leyla’ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?”

Ferhat Göçer: “Cenneti değişmem saçının teline.”

Selami Şahin: “Tapılacak kadınsın.”

Mahsuni Şerif: “Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna.”