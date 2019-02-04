Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Akit’ten ‘dev hizmet’: Şirk dolu şarkılar listesi

Yeni Akit gazetesi ‘Müslümanların imanını çaldığını’ öne sürdüğü ‘şirk dolu şarkılar’ listesi yayınladı.

Ekran Alıntısı: Akit

Muhalif kişi ve kurumları hedef göstermesiye tanınan Yeni Akit, söz konusu listedeki şarkılarıı dinleyenin ‘günah işleyeceğini’ savundu. “Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!” diye yazan Yeni Akit’e göre dinlenmemesi gereken şarkılar şöyle:

Reklam


Kubat: “Seni Allah kadar sevdim.”

Nükhet Duru: “Sen gördüğüm en son ilahsın.”

Reklam

Edip Akbayram: “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah’a.”

Mahsun Kırmızıgül: “Sevdim seni Rabbim kadar.”

Orhan Gencebay: “Kaderin böylesine yazıklar olsun.”

Yıldız Tilbe: “Sensiz ölürüm cennette.”

Grup AF: “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş.”

Muazzez Abacı: “Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.”

Duman: “Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.”

Cem Adrian: “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?”

Erol Evgin: “Seni sevmek ibadetim.” 

Hakkı Bulut: “Sana taptım be yahu!”

İbrahim Tatlıses: “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?” / “Bir Allah’a taptım bir sana taptım!”

Hande Yener: “Of güzel Allah’ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.”

Ebru Gündeş: “Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.”

Ferdi Tayfur: “Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.”

Ahmet Kaya: “Allah’ına kitabına sövüp saydım.”

Murat Göğebakan: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.” 

Müslüm Gürses: “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.” / “İsyanım var benim kadere.” / “Rest çektim kadere.”

 Oğuz Yılmaz: “Bas bas paraları Leyla’ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?”

Ferhat Göçer: “Cenneti değişmem saçının teline.”

Selami Şahin: “Tapılacak kadınsın.”

Mahsuni Şerif: “Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna.” 

İstanbul’un üç semtini hedef gösteren Akit TV sunucusu istifa etti

Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız… Nişantaşı, Etiler… Di mi?

Cumhuriyet’ten Akit TV’deki ölüm tehdidine suç duyurusu: Kışlalı örneği verildi

Cumhuriyet muhabiri: Akit Tv yayınından sonra ‘Palalarla basacağız’ diyen tehdit telefonları geliyor

Cumhuriyet çalışanlarını ‘katletmek’ mübah mıdır?

Akit TV’den Cumhuriyet’e açık ölüm tehdidi: Sizin gibileri katletmek mübah

SON HABERLER

Sakarya’da maç kavgası: Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı

Sakaryaspor ile Hacettepe arasında oynana 2. Lig maçı sonrasında bir kadın taraftar iki kadını bıçakladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını ‘kuzey tribünü‘nde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki kadın adı öğrenilemeyen kadın taraftar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Maçın sonunda stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar […]

Lüks araçla yarış iki kişinin ölümüne neden oldu

Adana’da lüks otomobiliyle gece saatlerinde caddede yarış yapan bir sürücü iki kişinin ölümüne neden oldu. Muhammet A. adlı sürücü, iddiaya göre Çukurova ilçesindeki işlek Türkmenbaşı Caddesi’nde geceyarısı lüks otomobiliyle başka bir araçla yarış yaptı. Muhammet A. yarış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Araç kontrolden çıktı, ardından iki farklı otomobile daha çarptı. Sürücü […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...