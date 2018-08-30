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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Akit’in manşetinde ‘çocuk evliliği’ haberi: Batı’da teşvik, bizde hapis

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinde ‘Batı’da teşvik, bizde hapis’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak için evlenme yaşını 14’e düşüren ABD’de, genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunulurken, Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” dendi.

Gazetenin manşet haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Akit, binlerce aileyi parçalayan, erkekleri mahkum, kadınları mağdur, çocukları ise mazlum eden uygulamanın sona ermesi için yayınlarına devam ediyor. Akit’e destek veren 3 bin 800 ailenin yanısıra, hukukçular ve STK temsilcileri de Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen bu yasanın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.” 

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ABD’de evlilik yaşının 14’e düşürüldüğünün vurgulandığı haberde, “Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” denildi.

Faruk Arslan imzalı haber şöyle devam etti: “ABD ve Avrupa’da erken evlilikler teşvik edilirken, Türkiye’de ise kendi istekleri ve ailelerinin rızasıyla erken yaşta evlilik yapan çiftler hakkında başlatılan kamu davaları sonucu erkekler 8-16 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyor. Eşlerinden ayrı kalan kadınlar sefil bir hayata mahkum edilirken, çocuklar da perişan oluyor.”

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