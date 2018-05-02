Yeni Akit yazarının iddiası: AKP çoğunluğu almazsa Erdoğan seçimi yeniler

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İktidar yanlısı Yeni Akit’in yazarlarından Ali Karahasanoğlu, muhalefetin 24 Haziran’da TBMM’de çoğunluğu sağlaması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri iptal edeceğini öne sürdü.

Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında ‘ Aklı başında kime sorarsanız sorunuz.. Teorik bir ihtimal olarak söylüyorum.. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilip.. AK Parti, MHP ile birlikte kurduğu ittifaktaki milletvekili sayısı 300’ün altında kalırsa.. Tabii ki en kısa zamanda, yeniden bir erken seçimle karşı karşıya kalırız.. Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?”

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TBMM’de CHP önderliğinde kurulacak bir ittifak olasılığından “Allah korusun” diye söz eden Karahasanoğlu “Örneğin başörtü yasağını tekrar geri getirecek bir kanuni düzenleme yaptığında.. Tayyip Erdoğan, buna eyvallah mı edecek?” diye sordu.

Karahasanoğlu şöyle devam etti: “Veya, katsayı zulmü yeniden ihya edilmeye kalkılırsa.. ‘TBMM’de milletvekili sayımız AK Parti-MHP ittifakından daha fazla. İstediğimiz kanunu çıkarırız’ denilirse.. Tayyip Erdoğan, kendisi Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor diye.. Ülkenin yönetimi kendisine verilmiş diye.. Bu kanuni düzenlemeleri yapacak sol kafanın önderliğindeki kirli ittifaka eyvallah mı edecek? Tabii ki seçimin yenilenmesine karar verilecek.. Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte, milletvekili seçimi de yinelenecek.. Bu çok sıradan bir ihtimal dahi, Reuters tarafından haber yapılıyor, Kemal Bey de buna paralel olarak, haberdeki ihtimali hayata geçirmek için kolları sıvıyor..”

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