Yeni Akit yazarı ‘uzatmadı’: Kılıçdaroğlu’nu içeri atın, bu saatten sonra ancak cezaevi paklar

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Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, “Apaçık suç işliyor” dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve üç CHP’li vekilin tutuklanmasını istedi.

Yılmaz, ‘Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!’ başlıklı yazısında, Alman basınına konuşan CHP liderini ‘ülkesine iftira ederek AB’nin Ortadoğu amaçlarına hizmet etmek’ ve ‘darbecilere destek vermek’le suçladı.

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‘Atın içeri bu herifi olsun bitsin’

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Mitingi’yle sonlandırdığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatarak “Yaz sıcağında boşuna mı ta İstanbul’a kadar topukladı sanıyorsunuz?” diye soran Yeni Akit yazarı şöyle devam etti: “E malum… Can’cık korkağı sıkışınca Enis Berberoğlu’nu sattı ya… Enis Berberoğlu da konuşur diye korkuyor! Bu yüzden aynen Buz Devri’ndeki Sid gibi kendini oradan oraya fırlatıyor… Bilmem kaç km yol tepiyor… Bence uzatmanın alemi yok… Bu adam apaçık suç işliyor! Darbeci terör örgütlerine açık destek veriyor. E madem öyle… Madem durduk yerde tüm bunları yapıyor. Madem turizm sektörünü sırtından hançerliyor. Madem dünyayı Türkiye’ye karşı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri bu herifi olsun bitsin!”

‘Yeşillik niyetine’

CHP’li vekiller Elif Doğan Türkmen, Eren Erdem ve Gamze İlgezdi’nin de yan hücreye ‘yeşillik niyetine’ konmasını öneren Yılmaz, “Bu saatten sonra Proje Kemal’i ancak cezaevi paklar!” diye yazdı.

Atatürk’le ilgili tweet’leri ve Akar’ın ziyaretiyle gündeme gelmişti

Yeni Akit yazarı daha önce de Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’la birlikte olduğunu yazdığı tweet’leriyle gündeme gelmişti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 17 Aralık 2016 tarihinde Yılmaz’ı tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Akar’ın ‘geçmiş olsun’ ziyaretinin fotoğrafları TSK’nın resmi sitesinde de yayınlanmıştı.