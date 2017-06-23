Yeni Akit yayın yönetmenini öldüren damadın Sapanca’da olduğu düşünülüyor

İktidara yakınlığı ve provokatif haberleriyle bilinen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel’in katil zanlısı damat Cemil Yavuz Karanfil’in, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanlarda gizlendiği tahmin ediliyor.

Demirel 29 Mayıs gecesi İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Bacağından ve karnından yaralanan Kadir Demirel, tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Demirel’in araya girmeye çalışırken karın bölgesinden ağır yaralanan kızı 31 yaşındaki Esma Karanfil de aynı hastanede tedaviye alınmıştı.

Karanfil’in olayın ardından motorsikletle kaçtığı güvenlik kameralarından belirlenmiş, üzerinde olay günü 20 bin lira bulunduğu tespit edilmişti.

25 farklı adrese baskına rağmen Karanfil henüz bulunamadı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Karanfil’in plakasını söktüğü motosikletle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiğini belirlendi.

Sapanca’ya gittiği yönünde duyum alınan Karanfil’in ormanlık alanda kaldığı tahmin ediliyor.

Arama çalışmaları devam ediyor.

‘Babamı aradım, beni kurtarmasını istedim’

Esma Karanfil olayı şöyle anlatmıştı: “Yine tartışmaya başlamıştık. Beni dövmeye başlamıştı. Babamı aradım, eve gelerek beni kurtarmasını istedim. Babam eve gelince tartışmaya başladılar. Tartışma kavgaya dönüşünce eşim kısa süreli ortadan kayboldu. Geri döndüğünde elinde büyük bir bıçak vardı. Babama saldırdı. Babamı bıçaklamaya başladı. Durdurmak için müdahale etmek istedim. O an bıçağın bana da saplandığını hissettim.

Son dönemde eşinin maddi durumunun iyi olduğunu söyleyen Karanfil, “Giyimi kuşamı değişmişti. Sevgilisi var mıydı bilmiyorum. Çevresi çok geniş bir insan değildi. Nereye gidebileceği yönünde bir şey söyleyemiyorum” demişti.