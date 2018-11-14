Yeni Akit yazarı kitap fuarına ‘sardı’: PKK, LGBTİ, Erdoğan’a hakaret edenler

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan iktidara yakın Yeni Akit gazetesi, bu sefer de TÜYAP Kitap Fuarı’nı hedef aldı.

TÜYAP Kitap Fuarı’nın bu yıl 37’ncisi düzenleniyor. Her sene binlerce kişi, zaman zaman da izdiham yaratacak şekilde fuara gidiyor. Okullar da her sene organize olarak öğrencileri kitaba alıştırmak için fuara götürüyor.

Reklam

Ancak Yeni Akit yazarlarından Ali Karahasanoğlu, ‘Milli Eğitim, TÜYAP’a öğrenci taşımamalı!’ başlıklı yazısında fuara katılan yayınevlerinin arasında ‘PKK destekçisi’ olanların var olduğunu savundu.

Yazar şu ifadeleri kullandı: “LGBTİ’liler mi dersiniz.. PKK’ya övgüler düzen sözde yazarlar mı dersiniz.. Cumhurbaşkanı’na küfür edenler mi dersiniz.. Hepsi oradalar.”

Reklam

‘Ahlaksız kitaplar orada’

Bununla da yetinmeyen Karahasanoğlu, okulların kitap fuarına öğrenci taşımasına da karşı çıktı: “Üç tane, beş tane de olsa.. Ki çok daha fazla, bu tür ahlaksız kitapların, terör örgütü yandaşlarının kitaplarının olduğunu garantileyerek söyleyebilirim.. Bunların bulunduğu bir fuara, niçin okul müdürlerimizin organize ettiği etkinliklerle, öğrenci taşıyoruz?”

‘TÜYAP bir tercihte bulunmalı’

Okulların fuara öğrenci götürmesini engelleyecek ya da fuarın bazı yayınevlerine stand açtırmaması gerektiğini savunan Yeni Akit yazarı şöyle yazdı: “TÜYAP da bir tercihte bulunur.. Ya o ahlaksız yayınevlerini fuarına almaz.. Milli Eğitimin desteğinden yararlanır.. Ya da.. O ahlaksız yayınevlerine fuarda stand açtırır.. Ama o zaman da, okul çatısı altında fuara müşteri taşınmasının getirisinden feragat etmiş olur..”