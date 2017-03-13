Yeni Akit, Hollanda’nın ‘sonunu getirdi’: Tamamı sular altında kalacak

Hükümete yakınlığı ve provoktif haberleriyle bilinen Yeni Akit, Türkiye ile kriz yaşayan Hollanda’nın sular altında kalarak yok olacağını öne sürdü.

İnternet sitesinde National Georgraphic’e dayandırarak bir haber yayınlayan Yeni Akit şöyle ‘yazdı’: “National Geographic’in yaptığı çalışmada buzulların tümü eridiğinde Danimarka, Hollanda ve Belçika’nın tüm toprakları sular altında kalacak. Özellikle Kuzey Avrupa’yı etkileyecek olan afetin, milyonlarca Avrupa’lıyı evsiz bırakacağı iddia edildi.”

Söz konusu çalışmanın kaynağının yanısıra başka hiçbir ayrıntıya da verilmeyen haberde, “Özellikle Hollanda’da büyük bir göçün ortaya çıkacağı belirtiliyor” dendi.