Yeni Akit ‘hobi olarak’ hedef gösterdi: İşte ateist olduğunu açıklayan oyuncular, İslam’a hakaret edenler de var   

İktidara yakınlığı ve provokatif haberleriyle bilinen Yeni Akit gazetesi, ateist olduğunu açıklayan bazı tanınan isimleri ‘İslam’a ve Müslümanlara kin kusmakla’ suçlayarak hedef gösterdi.

‘İslam’a ve Müslümanlara hakaret edenler de var’

Gazetenin sitesinde ‘İşte ateist olduğunu açıklayan oyuncular! İslam’a ve Müslümanlara hakaret edenler de var’ başlığıyla yayınlanan ‘galeri-haber’de “Zaman zaman İslam’a ve Müslümanlara kin kusanların da içinde olduğu oyuncular ve medyatik isimler kendini gizlemekten çekinmiyor” dendi.

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‘Hatta hakaret etti’

Haberde, neden ateist olduğuna dair kendi sözlerine yer verilen oyuncu İlyas Salman’ın ‘bunun yanı sıra birçok yerde kendi ağzıyla inanmadığını dile getirdiği, hatta hakaret ettiği’ öne sürüldü.

‘İnancı olan tüm insanlara cahil dediler’

Oyuncular Levent Üzümcü, Emin Gürsoy ve Erkan Can da evrim teorisini destekleyen bir videoda yer aldıkları gerekçesiyle listeye dahil edilmiş. Üç isim ‘inancı olan tüm insanlara cahil demekle’ suçlanıyor.

Oyuncu Pelin Batu ve jeoloji profesörü Celal Şengör’le birlikte listede yer alan bir diğer isim ise, 33 aydının yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamından sağ kurtulan ve 6 Temmuz 1995’te hayatını kaybeden yazar Aziz Nesin.