Yeni Akit haber müdürü Murat Alan’a saldırı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması ve ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını durdurması sonrası tırmanan gerilimde bugün ABD ile üst düzey temaslar yapıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD başkanı Trump’ın danışmanı Bolton ile görüşürken, Milli Savunma Bakanı Akar’ın da ültimatom niteliğindeki mektubu yazan ABD savunma bakanı Shanahan ile görüştüğü açıklandı.