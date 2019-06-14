Yeni Akit haber müdürü Murat Alan’a saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli generallere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yeni Akit’in haber müdürü Murat Alan, cami çıkışında bir grup tarafından darp edildi.
Olayı Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven Twitter hesabından duyurdu:
Yeni Akit gazetesi ise Alan’a yönelik saldırının ‘FETÖ ve Odatv’nin kışkırtmasıyla’ gerçekleştiğini öne sürdü.
Saldırı sonrasında hastanede açıklama yapan Alan, saldırının kendisine değil, millet iradesine yönelik olduğunu ifade etti.