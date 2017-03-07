Yeni Akit faturayı Ekşi Sözlük’e kesti: ‘Reis’ filmine troll saldırısı gerçekleştirilmiş

Yeni Akit gazetesi, ‘Reis’ filminin gişede umduğunu bulamayıp IMDB’de tüm filmler arasında en düşük puanı almasının faturasını Ekşi Sözlük yazarlarına kesti: “Saldırganlar, tam anlamıyla itibarsızlaştırma savaşı açmış durumda.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk yıllarını ve İstanbul belediye başkanlığına adaylık dönemini anlatan ‘Reis’, 331 salonda gösterildiği ilk hafta sonunda gişede beklenilen ilgiyi görmemiş, 3-5 Mart tarihleri arasında sadece 67 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.

‘Reis’, aynı zamanda dünyanın en büyük film veritabanı IMDB’de 1.3 puan alarak, en düşük puanlı filmler sıralamasında ilk sıraya oturmuştu.

Yeni Akit gazetesi bugün yaptığı haberde, filmin IMDB’de en düşük puanı almasını, Ekşi Sözlük yazarlarının başlattığı troll kampanyasına ‘bağladı.’

‘Filmi küçük düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar’

‘Ekşici çete hırladı: ‘Reis’ filmine alçak saldırı!’ başlıklı haberde, “Dünyanın en büyük film değerlendirme sitesi olarak görülen IMDB’de ‘Reis’ filmine sistematik bir şekilde saldırıldığı ortaya çıktı. Çok kısa sürede 50 binden fazla oyun kullanıldığı filmde 10 üzerinden 1 oy kullanan saldırganlar, söz konusu filmi küçük düşürmek için elinden geleni yapıyor” dendi.

Benzer bir saldırının ‘Kod adı K.O.Z’ filmine de gerçekleştirildiğinin ifade edildiği haberde, filme ‘destek olmak isteyenlere’ oy verme çağrısında bulunuldu: “saldırganlar, tam anlamıyla itibarsızlaştırma savaşı açmış durumda. Sadece Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlattığı için saldırıya uğrayan ‘Reis’ filmine destek olmak istiyOrsanız ‘facebook’ hesabınızla kısa sürede üye olup oyunuzu kullanabilirsiniz.”