Yeni adalet bakanı selefini aratmadı: CHP önce ‘FETÖ’ ağzını bıraksın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP’nin düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nı eleştirirken, “CHP önce ‘FETÖ’ ağzını bıraksın” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te katıldığı bir açılış töreninde ‘Adalet Yürüyüşü’nün devamı niteliğinde Çanakkale’de düzenlenecek kurultayı hedef aldı.

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“CHP, FETÖ ağzını önce bıraksın” diyen Gül, şöyle devam etti: “Darbecilerin yanında, terör örgütleriyle aynı dili kullanmaktan vazgeçsin. Şu milletin yanında bari 2 gün durmaya çalışsın. CHP şu milletle 30 gün olmadı 30 dakika aynı duyguyu paylaşmaya, FETÖ’ye diğer terör örgütlerine karşı milletin yanında durmaya, FETÖ ağzıyla konuşmamaya davet ediyor. CHP’nin nesi var adaletle ilgili bilinmez ama Türk milletinin, Türk devletinin bağımsız, tarafsız yargısı var, adalet mekanizmaları var.”

‘Ana muhalefet hiç bu kadar eleştirilmemişti’

CHP’yi ağır sözlerle eleştirmeye devam eden bakan, “Kalkıp; ‘Türkiye’de vatandaşın can mal emniyeti yok’ demek asla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır bir ifade değildir. Bir ana muhalefet partisi lideri konumunda olan birisinin söylemeyeceği bir sözü Türk siyasi hayatında duyduk. Bu coğrafyada hiçbir zaman ana muhalefet ya da muhalefet bu kadar alçalmamıştı” dedi.

CHP, Alman Focus dergisine CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de yabancıların can güvenliği olmadığına dair bir yorumda bulunmadığını belirterek tekzip göndermişti.