Yeni 4 Eylül Stadyumu solaryuma girdi

Demir Grup Sivasspor’un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda, çimlerin, ‘yeşil sahaların solaryumu’ olarak adlandırılan cihazın yaydığı suni güneş ışığıyla istenilen renk ve kalitede olması sağlanıyor.

Fotoğraf: DHA

27 bin 532 kapasiteli stadyumunun çimlerinin kalitesi, suni güneş ışığı yayan panellerle artırılıyor. Kış mevsiminin çetin geçmesi sebebiyle zeminin zarar gördüğü, güneş ışınlarının futbol sahasının her bölgesine eşit oranda yansımadığı stadyumda yeterince uzamayan çimlerin yeri tespit edilerek ‘solaryum’ devreye sokuluyor.

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Çalışmaların zeminin istenilen kaliteye gelene kadar devam etmesi planlanıyor.