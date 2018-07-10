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Yemin töreni için Ankara’ya gelen Barzani: Erdoğan’la görüştüm, yeni bir başlangıç

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak için geldiği Ankara’da kendisiyle görüşme fırsatı bulduğunu ve ziyaretinin ikili ilişkiler için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Neçirvan Barzani (Fotoğraf: Reuters)

Geçen yılki ‘referandum krizi’nde Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) karşı ‘atılacak adımların ağırlaşacağını’ söylemişti.

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AA’nın haberine göre, Barzani, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Lahey kentinde görüştükten sonra gazetecilere dünkü Ankara ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın yemin törenine katılmak için dün Ankara’da bulunduğunu hatırlatan Barzani, “Türkiye ziyaretimde Erdoğan ile görüşme fırsatım oldu. Geçen yıl meydana gelen olaylardan (referandum) sonra, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirdim.” dedi.

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Ziyaretinin anlamının önemine değinen Barzani, “Ziyaretimiz, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler açısından yeni bir başlangıç niteliğindedir” dedi.

25 Eylül 2017’deki bağımsızlık referandumunun ardından Türk hava sahası KBY’ye kapatılmış ve İbrahim Halil Sınır Kapısı da (Habur) merkezi Irak yönetimince devralınmıştı. Erbil hava sahası mart ayının sonunda yeniden açılmıştı.

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