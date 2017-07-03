‘Yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı yeniden vatandaşlığa alındı

Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildiğinde başörtüsüyle katıldığı Meclis’teki yemin töreninden çıkarılan Merve Safa Kavakçı, tekrar Türk vatandaşlığına alındı.

28 Şubat’tan iki yıl sonra 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Kavakçı, yemin törenine başörtülü geldiği için sert tepkilere maruz kalmış, Meclis’ten çıkarılmıştı.

İsmi etrafında dönen tartışmalarda Kavakçı’nın ABD vatandaşlığı da taşıdığı, ancak bunu Bakanlar Kurulu’na bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlığı düşürülmüştü. Dokunulmazlığı da kaldırılan Kavakçı’nın evi, o dönemin simge isimlerinden savcı Nuh Mete Yüksel’in emriyle aranmıştı.

Yeniden vatandaş

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, 13 Mayıs 1999 tarihli Kavakçı’nın vatandaşlığının düşürülmesine ilişkin kararın kaldırıldığı duyuruldu. Bakanlar Kurulu’nun bu kararı Mayıs ayında alınmıştı.

Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan AKP’den milletvekili. Kavakçı’nın eşi ise, akademisyenken ihraç edilen Prof. Dr. Cihangir İslam. İslam, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Adalet Yürüyüşü’nde eşlik ediyor ve sağlık kontrollerinde yardımcı oluyor.

Kavakçı’nın etkileri uzun süre Türkiye siyasi hayatından eksilmeyen, Meclis’ten dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in meşhur “Bu hanıma haddini bildiriniz” sözleriyle atılma görüntüsü şöyle: