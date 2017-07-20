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‘Yemin krizi’nin başrolü Zana’nın vekilliğinin düşürülme talebi komisyona iletildi

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Meclis Başkanlık Divanı, HDP’li Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebi karma komisyona iletti.

Fotoğraf: DHA

1 Kasım seçimlerinde HDP Ağrı milletvekili olarak Meclis’e giren Zana, Meclis’teki yeminine hükümet sıralarına doğru bakarak, “Biji aşiti. Bi hevîya aşitîyeke bi rûmet Û mayînde..” (Yaşasın barış. Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla) diyerek başlamış, yemin metninin sonunda da, “Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” yerine “Büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” demişti.

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Yemini kabul edilmeyen Zana’nın vekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi de gündemde.

HDP’li vekil, 6 Kasım 1991’de, TBMM 19’uncu yasama dönemi için yapılan yemin töreninde, başında sarı-kırmızı-yeşil renklerinin olduğu bir bantla, Türkçe başladığı yemine Kürtçe ”Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum” cümlesiyle devam etmişti.

Bugüne kadar HDP’li tutuklu isimler Figen Yüksekdağ ve Nursel Aydoğan’ın vekilliği düşürülmüştü.

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