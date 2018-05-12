Yemen’e yük taşıyan Türk gemisinde patlama: Füze saldırısı ihtimaller arasında

Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki hidro elektrik santrali göletinin mazgallarında kemik parçaları bulundu. DNA testi için Ankara’ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede, kemik parçalarının iki buçuk yıl önce kaybolan iki çocuktan biri olan Bayram Erol’a ait olduğu belirlendi.