Yemen’e yük taşıyan Türk gemisinde patlama: Füze saldırısı ihtimaller arasında

Rus buğdayı taşıyan Türk gemisi İnce İnebolu’nun güvertesinde Yemen açıklarındayken patlama meydana geldi. Uzmanlar, füze saldırısı ihtimali üzerinde de duruyor.
DHA’nın Reuters’tan aktardığına göre patlama, Yemen’in, Husilerin kontrolündeki Salif Limanı’na buğday taşıyan yük gemisinde meydana geldi. Patlama nedeniyle gemide ağır hasar oluştu.
Gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri yanıt verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan Limanı’na çekildi.
Reuters’a göre gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer, patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini bildirdi. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik oluştuğu görüldü.
Ajansa konuşan bir uzman, füze saldırısı ihtimalinin yanısıra, 50 bin ton Rus buğdayı taşıyan geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.