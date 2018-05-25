Yemen’de Türk gemisinde patlama: Beyaz Saray’a göre Husi saldırısı

Beyaz Saray, 11 Mayıs’ta Yemen açıklarında seyrederken üzerinde patlama meydana geldiği bildirilen Türk kargo gemisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu olayın Husilerin füze saldırısı olduğu iddia edildi ve bunun yakından takip edildiği kaydedildi.

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Hürriyet’in haberine göre, açıklamada, “Yemen’in Salif Limanı’na 50 bin ton buğday götürmeye çalışan bir Türk kargo gemisinin 70 mil (112 kilometre) açıkta Husilerin füze saldırısına uğramasından dolayı alarma geçtik” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz’de seyreden bir petrol tankerine de saldırı girişiminde bulunduğu ve bunun milyonlarca varil petrolün denizi ciddi şekilde kirletmesi ve bölge ülkelerini zora sokması riskini ortaya çıkardığı belirtildi.

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Açıklamanın sonunda ise İran hedef gösterildi.

11 Mayıs’ta Yemen açıklarında meydana gelen olayda İnce İnebolu adlı Türk kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle patlama olduğu bildirilmişti. Olayın ardından, Yemen’de Husi güçlere karşı kurulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü, “Koalisyon güçleri olay hakkında inceleme başlattı ve gemide içten dışa doğru bir patlama olduğu tespit edildi” ifadesini kullanmıştı.